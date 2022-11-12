Боевое знамя: летчикам Балтфлота вручили святыню времен Великой Отечественной войны

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Главком ВМФ Николай Евменов посетил Балтийский флот. На аэродроме Чкаловск в Калининграде он вручил летчикам Гвардейского авиационного смешанного полка легендарное знамя, сохранившееся со времен Великой Отечественной войны. С этой реликвией воевали офицеры, которые первыми летом 1941-го дерзко бомбили Берлин.

Николай Евменов принял знамя из рук ветерана морской авиации Эдуарда Катаева и передал командиру авиаполка.

«Это святыня воинской части. Это то, на что необходимо равняться. Как всегда говорили: пока есть знамя - часть существует. Сегодня очень радостное событие, что знамя гвардейского полка, тем более тех летчиков, которые приняли первый удар. Мы все знаем. Это легендарная бомбежка Берлина полковника Преображенского. Я никогда не думал, что выпадет такая честь - передача вот этого знамени», - отметил Николай Евменов, главнокомандующий Военно-морским флотом России.

Свое знамя теперь есть и у самого молодого в стране филиала Нахимовского училища - в Калининграде. Это учебное заведение открылось два года назад, здесь учатся дети из 53-х регионов страны. Знамя филиалу Нахимовского училища в торжественной обстановке вручил главком ВМФ Николай Евменов.