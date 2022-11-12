Театр «Ла Скала» откроет сезон оперой «Борис Годунов», несмотря на протест Украины

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«Ла Скала» торжественно откроет очередной театральный сезон в декабре оперой «Борис Годунов» авторства русского композитора Модеста Мусоргского. Со стороны генерального консула Украины в Милане Андрея Картыша поступало обращение с просьбой отменить постановку, однако руководство театра все равно презентовало событие.

В качестве исполнителя заглавной роли был заявлен российский оперный певец Ильдар Абдразаков. Также в представлении будут задействованы оперные певцы и приглашенный солист Мариинского театра. Дирижером выступит маэстро Риккардо Шайи.

О намерении начать новый сезон зимой 2022 года с оперы «Борис Годунов» управляющий «Ла Скала» Доменик Мейер впервые объявил ее 6 июня. Он открыто заявлял, что выступает против отмены русской культуры на театральной сцене. В афише театра можно также увидеть традиционные русские произведения, такие как «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».