В стране и мире Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после ремонтных работ Ирина Елагина Движение было приостановлено на несколько часов для ремонта. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили в субботу 12 ноября после завершения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщила пресс-служба управления дорог «Тамань». «Сегодня в 14:30, на полтора часа раньше запланированного срока, открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», - отметили в пресс-службе. Ранее Минтрана РФ предупреждал о приостановке движения автомобилей по Крымскому мосту 12 ноября с 04:00 до 16:00 из-за ремонтно-восстановительных работ. Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой, что привело к обрушению двух пролетов автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, частично возобновлено движение легковых автомобилей и автобусов. 7 ноября первый готовый пролет Крымского моста был направлен к месту монтажа. Экспертное мнение и аналитика