Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после ремонтных работ
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили в субботу 12 ноября после завершения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщила пресс-служба управления дорог «Тамань».
«Сегодня в 14:30, на полтора часа раньше запланированного срока, открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», - отметили в пресс-службе.
Ранее Минтрана РФ предупреждал о приостановке движения автомобилей по Крымскому мосту 12 ноября с 04:00 до 16:00 из-за ремонтно-восстановительных работ.
Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой, что привело к обрушению двух пролетов автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, частично возобновлено движение легковых автомобилей и автобусов. 7 ноября первый готовый пролет Крымского моста был направлен к месту монтажа.