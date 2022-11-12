Надежный прием: боевая работа военных связистов в зоне СВО

Несмотря на постоянные попытки противника нарушить работу системы связи, военные связисты ежедневно с риском для жизни выполняют боевые задачи в спецоперации.

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Военные связисты с первого дня специальной военной операции сопровождают боевые подразделения по всей линии фронта. Они первыми выдвигаются в новые районы базирования для организации работы каналов передачи данных и системы управления войсками.

Системы связи и управления войсками - это одни из самых приоритетных целей вражеской артиллерии и диверсионно-разведывательных групп. Однако, несмотря на постоянные попытки противника нарушить работу этой системы, военные связисты ежедневно с риском для жизни выполняют боевые задачи в СВО.

Командир взвода связи ЦВО с позывным «Лиса» рассказала, что находится в составе группы войск «Центр» с 24 февраля. При минометных обстрелах неоднократно обеспечивала беспрерывную связь командного пункта.

«Также я, как командир взвода, обязана обеспечивать сохранность личного состава», - рассказала военнослужащая.

«Лиса» добавила, что, когда противник наносил точечные удары, необходимо было вывести свой взвод с линии огня. Тогда опасный район был оставлен под командованием «Лисы» и при выполнении задач не было допущено прерывания связи с командованием, было обеспечено устойчивое и непрерывное управление.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.