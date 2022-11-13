В «Омсктрансмаше» рассказали, как будет модифицироваться «Солнцепек» в будущем

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ТОС-1А «Солнцепек» находится в строю уже двадцать с лишним лет. Несмотря на то, что он на пике своей формы, создатели уже думают о будущем. О том, как будет модифицирован «Солнцепек», «Военной приемке» рассказал главный специалист АО «Омсктрансмаш» Денис Петров.

«В настоящий момент ведутся работы по увеличению дальности стрельбы, ее кучности, а также упрощения процесса наведения на цель и выполнение поставленной задачи. И прежде всего - это увеличение площади поражения», - рассказал Петров.

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