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Через стены и окопы: как ТОС-1А «Солнцепек» может скрыться от противника

Алексей Курильченко
17:55 13.11.2022
Помимо выдающейся проходимости, у «Солнцепека» есть аппаратура для создания непроглядной дымовой завесы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Для того, чтобы испытать проходимость и маневренность ТОС-1А «Солнцепек», на полигоне в Омске установлено множество препятствий. Одно из них имитирует окоп - его машина проходит без проблем.

«Это практически противотанковый ров, имитация. И высота, и ширина», - рассказал начальник сборочно-сдаточного цеха АО «Омсктрансмаш» Павел Сироткин.

И высота, и ширина - все это соответствует стандартной танковой проверке. И если кому-то покажется, что «Солнцепек» - увалень на фоне танка, то ничего подобного. Он легко справляется с заданием. И идет дальше на повышение градуса - на метровую вертикальную стену.

Эта тяжелая конструкция с ракетами, но с ней ничего не случится. Одно дело, когда танк с башней и пушкой и совсем другое, когда сверху 24 ракеты. Конечно, в таких фокусах очень многое зависит от реакции и сноровки механика-водителя. Ведь в какой-то момент машина виснет на стене как канатоходец, который ловит равновесие.

Стоит где-то недожать, и многотонная махина может завалиться на бок, или вообще перевернуться. Но механик – виртуоз. Второй раз он берет вертикальный склон, а потом играючи лезет в гору на танке.

Еще один знаменитый фокус: ТДА, использование топливно-дымовой аппаратуры. Это солярка, то самое топливо, которое используется в двигателе, она попадает на коллектор и получается маскировочная дымовая завеса. Дым настолько густой, что в нем «Солнцепек» полностью теряется.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. ТОС-1А "Солнцепек". Термобарический удар» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, как устроена тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», а также увидите, что способна эта не имеющая аналогов боевая машина.

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