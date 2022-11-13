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«Точнее, мощнее, дальнобойнее»: чем отличается ТОС-2 «Тосочка» от ТОС-1А «Солнцепек»

Алексей Курильченко
19:50 13.11.2022
Машина, представленная в 2020 году, может использовать как снаряды «старшего брата», так и совершенно новые ракеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Кроме ТОС-1А «Солнцепек» в нашей армии недавно появилась еще одна тяжелая огнеметная система. Впервые ее представили на Параде победы в 2020 году. Используя уменьшительно-ласкательную форму - это уже не ТОС, а «Тосочка».

«"Тосочка" - это шифр, ну, да, в рамках этой опытно-конструкторской работы велась разработка данной боевой машины», - рассказал «Военной приемке» генеральный директор АО НПО «Сплав» Александр Смирнов.

Если «Солнцепек» - это ТОС-1А, то «Тосочка» - это уже ТОС-2. Ошибочно говорить, что это «Солнцепек» на колесах. У «Тосочки» новая ракета. Она точнее, мощнее и дальнобойнее. А еще ей не нужна заряжающая машина.

«В данной машине присутствует кран-манипулятор, с помощью которого происходит самозагрузка реактивных снарядов на пусковую установку. Данная боевая машина может использовать как старые реактивные снаряды, которые использовались в "Солнцепеке", так и ряд новых боеприпасов», - рассказал Смирнов

«Тосочка» не заменяет «Солнцепек». У каждой машины своя ниша: «Тосочка» хороша на асфальте, там, где можно развить скорость. А «Солнцепек» - король бездорожья.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. ТОС-1А "Солнцепек". Термобарический удар» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, как устроена тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», а также увидите, что способна эта не имеющая аналогов боевая машина.

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