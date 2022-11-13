Перезарядка прямо в поле: как работает заряжающая машина «Солнцепека»

Далеко не каждому известно, что система «Солнцепек» это не одна машина, а две.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Военная приемка» уже столько много рассказывала о ТОС-ах, но ни разу не упомянули о еще одной важной детали. Тяжелая огнеметная система - это не одна машина, а две. Боевая и ТЗМ - транспортно-заряжающая. Она несет на себе 24 ракеты. Прямо в поле с ее помощью ими можно снабдить боевую машину.

Для этого с одного корпуса на другой перекидывают широкие решетки, эдакий трап. После включается в работу специальный погрузочный кран. С его помощью с транспортных контейнеров снимают кожухи. Кроме этого, в комплекте ТЗМ есть трубы, из которых заряжающие собирают особую рамку. Она поможет придерживать реактивные снаряды на нужной высоте.

И, наконец, начинается погрузка. Ракету поднимают краном, разворачивают. И заводят в направляющую трубу. И так повторяется 24 раза. Да, процесс небыстрый, но это проще, чем возвращаться на базу.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. ТОС-1А "Солнцепек". Термобарический удар» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, как устроена тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», а также увидите, что способна эта не имеющая аналогов боевая машина.