«Огненный шар»: как снаряд «Солнцепека» уничтожает цели

Несмотря на то, что ТОС-1А называют огнеметной системой, основной урон она наносит не пламенем, а чудовищным давлением.

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Термин «термобарический» означает, что ТОС-1А «Солнцепек» наносит урон не только температурой, но и давлением. В эпицентре взрыва температура достигает трех тысяч градусов. Для сравнения - температура открытого пламени в костре - всего полторы.

У младшего брата ТОС - ручного реактивного огнемета «Шмель» - снаряд тоже термобарический. Он может превратить небольшую деревянную постройку в огненный шар. Через секунду после появления огня от места взрыва расходится ударная волна.

Начинку реактивного снаряда «Солнцепека» изобрели в Исследовательском институте прикладной химии в подмосковном Сергиевом Посаде. В секретных лабораториях института родилось само понятие «термобара».

Боевая часть снаряда - легковоспламеняющаяся смесь. Попадая в цель, снаряд выпускает ее в виде аэрозоля, потом происходит подрыв детонатора, аэрозоль вспыхивает, выжигает все вокруг, появляется огненный шар. А после него - самое страшное. Появляется пустота, вакуум. Воздух в мгновение ока заполняет эту пустоту, схлопывается и происходит чудовищный по силе удар. Волна, от которой сминается все на пути. От удара «термобары» не спрятаться ни в окопе, ни в блиндаже.

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