«Уверенно прет вперед»: как «Солнцепек» с легкостью может повалить дерево

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Проламываясь сквозь березовую поросль, «Солнцепек» не останавливается ни на секунду. Не выбирая дороги, машина уверенно прет вперед. Для танков здесь вообще нет непроходимых дорог - он идет так, как считает нужным.

Проехав через поваленное бревно, «Военная приемка» задалась вопросом - какой толщины ствол может повалить наша героиня. Береза диаметром 21 сантиметр - вес взят, как выразились бы штангисты. Следующий калибр - 31 сантиметр. ТОС также легко кладет соперника на лопатки. Дерево почти 40 сантиметров в диаметре - береза не устояла под натиском.

Увеличиваем калибр - диаметр ствола 55,7 сантиметров. ТОС наваливается на дерево, но оно крепче стальных траков. Вторая попытка - тоже безуспешно. Мы уже было решили, что всему есть предел, но механик водитель настаивает на еще одной попытке. И береза падает под натиском «Солнцепека».

И пусть ничего не говорят борцы за природу - дело в том, что деревья на полигоне подлежат уничтожению для проведения дальнейших испытаний.

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