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Взять все в свои руки: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в СВО

00:19 12.11.2022
Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции продолжают демонстрировать мастерство ведения боевых действий и тактическую выучку.
Взять все в свои руки: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в СВО
© Фото: Минобороны России
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Майор Руслан Сабиров

© Минобороны России

Майор Руслан Сабиров выполнял задачу по налаживанию связи между российскими подразделениями, обеспечивающими оборону рубежа на одном из танкоопасных направлений.

При попытке восстановить контроль над утраченными территориями украинские националисты атаковали позиции российских войск. В результате минометного обстрела со стороны противника был поврежден пункт управления батальона связи, часть техники связи вышла из строя. Кроме того, командир батальона связи был ранен и не смог продолжить руководить подразделением.

Командование личным составом принял на себя майор Руслан Сабиров, в кратчайшие сроки организовав восстановление связи между подразделениями, удерживающими оборону.

Благодаря умелым и решительным действиям, а также профессиональным практическим навыкам майора Сабирова, несмотря на продолжающийся обстрел, в кратчайшие сроки в группировке была восстановлена связь, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в обороне и отразить атаку противника. При этом потерь среди подчиненных Руслана  Сабирова допущено не было.

Сержант Роман Полуюхта

© Минобороны России

Отделение российских военнослужащих под командованием сержанта Романа Полуюхты выполняло задачу в составе батальонной тактической группы по вытеснению националистов с занимаемых позиций.

Продвигаясь по заданному маршруту, сержант Полуюхта заметил группу националистов, готовивших засаду. Оценив обстановку, Роман доложил старшему колонны об обнаруженных вооруженных боевиках, вскоре было принято решение дать бой врагу.

Роман Полуюхта одним из первых вступил в бой с националистами и, действуя на передовом рубеже атаки вместе со своими подчиненными, нанес существенный урон боевикам. Понеся невосполнимые потери, украинские националисты бежали с поля боя.

Благодаря грамотным действиям сержанта Полуюхты и его подчиненных боевая задача по уничтожению врага и оборудованных им укреплений была выполнена без потерь со стороны наших военнослужащих.

Майор Андрей Журавлев, командир роты

© Минобороны России

Рота под командованием майора Андрея Журавлева выполняла задачи по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских националистов.

Противник, сконцентрировав большое количество живой силы и техники на направлении, охраняемом подразделением Андрея Журавлева, предпринял попытку прорыва обороны.

Вступив в бой с националистами, российские военнослужащие под командованием майора Журавлева в течение четырех часов сдерживали наступление превосходящих числом боевиков.

Действуя на передовом рубеже, Андрей Журавлев вместе со своими подчиненными, рискуя жизнью, отразили несколько атак украинских боевиков. В ходе боев с противником ротой майора Журавлева было уничтожено пять БМП и большое количество живой силы националистов.

Украинские боевики, понеся существенные потери, отступили. Один националист, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сдался в плен. Благодаря продуманным и слаженным действиям майора Журавлева и его подчиненных рубеж обороны был удержан.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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