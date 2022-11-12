Взять все в свои руки: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в СВО

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Майор Руслан Сабиров выполнял задачу по налаживанию связи между российскими подразделениями, обеспечивающими оборону рубежа на одном из танкоопасных направлений.

При попытке восстановить контроль над утраченными территориями украинские националисты атаковали позиции российских войск. В результате минометного обстрела со стороны противника был поврежден пункт управления батальона связи, часть техники связи вышла из строя. Кроме того, командир батальона связи был ранен и не смог продолжить руководить подразделением.

Командование личным составом принял на себя майор Руслан Сабиров, в кратчайшие сроки организовав восстановление связи между подразделениями, удерживающими оборону.

Благодаря умелым и решительным действиям, а также профессиональным практическим навыкам майора Сабирова, несмотря на продолжающийся обстрел, в кратчайшие сроки в группировке была восстановлена связь, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в обороне и отразить атаку противника. При этом потерь среди подчиненных Руслана Сабирова допущено не было.

Сержант Роман Полуюхта