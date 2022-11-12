Взять все в свои руки: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в СВО

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Рота под командованием майора Андрея Журавлева выполняла задачи по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских националистов.
Противник, сконцентрировав большое количество живой силы и техники на направлении, охраняемом подразделением Андрея Журавлева, предпринял попытку прорыва обороны.
Вступив в бой с националистами, российские военнослужащие под командованием майора Журавлева в течение четырех часов сдерживали наступление превосходящих числом боевиков.
Действуя на передовом рубеже, Андрей Журавлев вместе со своими подчиненными, рискуя жизнью, отразили несколько атак украинских боевиков. В ходе боев с противником ротой майора Журавлева было уничтожено пять БМП и большое количество живой силы националистов.
Украинские боевики, понеся существенные потери, отступили. Один националист, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сдался в плен. Благодаря продуманным и слаженным действиям майора Журавлева и его подчиненных рубеж обороны был удержан.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.