В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Объятый пламенем и дымом: кадры мощного пожара на рынке в Алматы

Дарина Криц
09:54 11.11.2022
Загорелся один из контейнеров, в тушении задействовано 25 единиц техники и 86 человек личного состава.
© Видео: Все и обо всем, ВКонтакте © Фото: Все и обо всем, ВКонтакте
Читайте нас на:

В южной столице Казахстана горит рынок. Черно-оранжевые клубы пламени и дыма видны из различных районов Алматы. На рынке горят склады. Пожарные расчеты работают на месте. Возгоранию присвоен повышенный ранг вызова. Сообщается, что задействовано 25 единиц техники и 86 человек личного состава.

Возгорание произошло в 10.56 (07.56 по московскому времени) на территории городского рынка. Сообщается, что загорелся один из контейнеров.

Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия спустя восемь минут. Информацию приводит местное издание «Экспресс К» со ссылкой на Департамент чрезвычайных ситуаций Алматы.

«11 ноября 2022 года в 10.56 силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному рангу вызова №2-БИС по адресу: Жетысуский район, микрорайон Северное кольцо, 7б. Несмотря на образовавшийся дорожный затор, первые расчеты прибыли через восемь минут, установлено горение контейнера, сильное задымление. Произведено развертывание сил и средств, которые немедленно приступили к тушению возгорания, ввели пожарные стволы, звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей. Обстановка под контролем посредством камер систем видеонаблюдения. К месту пожара направлены все силы взаимодействия города», - сообщили в СМИ.

Уточняется, что полицией организовано оцепление участка «из-за создающих препятствия очевидцев», направлен пожарный автопоезд. Был развернут оперативный штаб, создано три участка тушения пожара.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:54 В стране и мире
Видео
Объятый пламенем и дымом: кадры мощного пожара на рынке в Алматы
09:02 В стране и мире
Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлено до 21 ноября
05:00 Армия
Видео
«Пуск произвел»: как Су-30СМ и Су-35С прикрывают бомбардировщики и штурмовики ВКС РФ
00:56 В стране и мире
The Information: Илон Маск допустил банкротство Twitter
22:08 В стране и мире
Снарядом украинских боевиков разрушен жилой дом в Горловке
Популярное
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.