Объятый пламенем и дымом: кадры мощного пожара на рынке в Алматы

Загорелся один из контейнеров, в тушении задействовано 25 единиц техники и 86 человек личного состава.

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В южной столице Казахстана горит рынок. Черно-оранжевые клубы пламени и дыма видны из различных районов Алматы. На рынке горят склады. Пожарные расчеты работают на месте. Возгоранию присвоен повышенный ранг вызова. Сообщается, что задействовано 25 единиц техники и 86 человек личного состава.

Возгорание произошло в 10.56 (07.56 по московскому времени) на территории городского рынка. Сообщается, что загорелся один из контейнеров.

Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия спустя восемь минут. Информацию приводит местное издание «Экспресс К» со ссылкой на Департамент чрезвычайных ситуаций Алматы.

«11 ноября 2022 года в 10.56 силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному рангу вызова №2-БИС по адресу: Жетысуский район, микрорайон Северное кольцо, 7б. Несмотря на образовавшийся дорожный затор, первые расчеты прибыли через восемь минут, установлено горение контейнера, сильное задымление. Произведено развертывание сил и средств, которые немедленно приступили к тушению возгорания, ввели пожарные стволы, звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей. Обстановка под контролем посредством камер систем видеонаблюдения. К месту пожара направлены все силы взаимодействия города», - сообщили в СМИ.

Уточняется, что полицией организовано оцепление участка «из-за создающих препятствия очевидцев», направлен пожарный автопоезд. Был развернут оперативный штаб, создано три участка тушения пожара.