Второй за день самолет МО РФ доставил из Алма-Аты 145 российских граждан

Второй за день самолет ВКС России доставил из Алма-Аты в Москву еще 145 российских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Всего бортами МО из Казахстана были перевезены 1864 россиянина и иностранца.

Граждане России прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, в командировки и турпоездки. Из-за обострения внутриполитической ситуации в Казахстане и прекращения работы аэропорта они были вынуждены остаться в гостиницах и у родственников. Россияне обратились к руководству российского контингента миротворцев с просьбой помочь вернуться домой.

Ранее жители РФ, эвакуированные самолетом Минобороны из Казахстана, рассказали о своем возвращении на Родину. По их словам, эвакуация прошла организованно и комфортно.