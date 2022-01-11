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«Находилась на морозе»: под Новосибирском подростки нашли новорожденного ребенка в коробке у дороги

Виктория Ивашечкина
Надежда Котормус
19:11 11.01.2022
Сейчас следователи ищут родителей девочки и уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новорожденную девочку нашли на обочине дороги в Новосибирской области. Малышку, которой было всего три дня, бросили в картонной коробке на морозе. Следователи ищут родителей и уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

История с жутким началом, но счастливым концом. Малышку уже окрестили «рождественским чудом». Так, 7 января, зимним сибирским вечером новорожденную девочку нашли в картонной коробке у дороги.

Это даже не трасса, просто дорога среди загородных коттеджных поселков. Машины проносятся здесь редко. Для пеших прогулок маршрут у местных не популярный. Но компания подростков в тот вечер решила прогуляться именно здесь.

Сначала внимание подростков просто привлекла подозрительная коробка, но когда подошли ближе поняли - внутри кто-то пищит.

К операции по спасению быстро подключились родители Рената, одного из тех, кто обнаружил коробку с малышкой. Девочку первым делом привезли в больницу в ближайшей деревне, а уже оттуда - в городскую. Медики подтвердили, что помощь пришла вовремя.

Правоохранители сейчас ищут мать девочки. По предварительным оценкам, на момент происшествия малышке было не больше трех дней. Находка юных спасателей шокировала.

За проявленную ответственность правоохранители пообещали наградить ребят. Малышка сейчас окружена заботой медперсонала. Счастливый случай подарил ей не только жизнь, но и шанс обрести любящую семью. В больнице рассказали о том, что кандидаты на удочерении девочки уже есть.

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