Макрон пообещал Зеленскому помочь в укреплении ПВО Украины

Политики также обсудили решение России приостановить свое участие в «продуктовой сделке».

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Французский лидер Эммануэль Макрон подтвердил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому намерение Парижа усилить военную помощь Киеву, в том числе в области противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

Телефонный разговор Макрона и Зеленского состоялся во вторник, 1 ноября. Стороны также обсудили последние события на Украине.

«Глава государства подтвердил полную мобилизацию Франции для скорейшего увеличения военной поддержки Украины, в том числе в части противовоздушной обороны», - сказано в сообщении, передает РИА Новости.

Политики также обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, а также решение России приостановить свое участие в «продуктовой сделке».

На днях Эммануэль Макрон призвал власти Соединенных Штатов Америки сесть за стол переговоров и обсудить мирное урегулирование ситуации на Украине. По словам политика, у президента США Джозефа Байдена и папы римского Франциска установились доверительные отношения, поэтому понтифик может повлиять на главу Белого дома.