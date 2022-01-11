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Минздрав разработал систему по оценке «потерянных лет жизни»

Иван Линдеманн
18:47 11.01.2022
Чаще всего в РФ умирают от болезни системы кровообращения. На втором месте – новообразования. На третьем - внешние причины. Смерть от коронавируса располагается на седьмой строчке.
Минздрав разработал систему по оценке «потерянных лет жизни»
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости
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Россияне теперь сами смогут узнать о «потерянных годах жизни». Соответствующую систему, которая анализирует причины смерти по основным классам заболеваний, представило министерство здравоохранения.

Данный показатель разработан Всемирной организацией здравоохранения.

«Он показывает число потерянных лет от преждевременной смерти исходя из предельного прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительность жизни населения к 2050 году, который составляет 92 года», - сказано в описании проекта.

Ознакомиться с системой Минздрава можно на специальном сайте. Исходя из представленных данных, следует, что лидером по «потерянным годам жизни» в России оказалась Чукотка, на втором месте находится Чечня, на третьем Ненецкий АО.

Что касается причин смерти, то чаще всего в РФ умирают от болезни системы кровообращения. На втором месте - новообразования. На третьем - внешние причины. Смерть от коронавируса располагается на седьмой строчке.

Мужчин умирает больше, чем женщин. Также смертность чаще фиксируется в сельской местности, чем в городе.

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