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«Нечеловеческий подход»: как работает созданный в Петербурге робот-художник

Павел Кутаренко
Анастасия Бобылева
08:32 11.11.2022
Создание робота заняло у научного коллектива СПбГЭТУ 7 лет. Теперь механический творец медленно, но успешно копирует изображения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Петербургском государственном электротехническом университете создали уникального робота-художника. Создавать что-то оригинальное робот пока не может, но копировать изображения у него получается. В том, как работает машина и для чего она была сделана, разобрался корреспондент «Звезды».

Чистый холст,  кисть и краски - у робота-художника есть все необходимое для создания произведения живописи. Вдохновения ему не требуется. Главное - подключение к сети и верно заданные алгоритмы.

Машина сама смешивает краски, убирает лишнее с кисти и распределяет необходимые цвета. Сам процесс похож на печать на 3D-принтере, но создатели поправляют: он не печатает, а именно рисует.

На разработку и создание этого робота у научного коллектива СПбГЭТУ ушли 7 лет. Добились того, чего пока не смог никто в мире - чистых сочетаний множества цветов, почти как в палитре живого художника.

Процесс творчества у робота-художника идет весьма неспешно - максимум 400 мазков в час. Зато он может работать без отдыха, необходимо только вовремя менять краски и добавлять воду. Одну такую картину из 260 цветов бездушная машина пока рисует за неделю.

Продолжение о том, как художники оценивают механическое творчество и можно ли считать его искусством, а также какие цели преследовали создатели при разработке робота, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.

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