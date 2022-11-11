Бывший циркач рассказал, легко ли обучиться управлению роботом-сапером «Уран-6»

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Робот-сапер «Уран-6» прост в управлении. Особенно он необходим в полях и окрестностях Мариупольского аэропорта. Ранее усилиями военнослужащих, в том числе из Восточного военного округа, оттуда были выбиты националисты.

Всего несколько дней понадобилось в прошлом цирковому работнику из Донецка, а ныне уже российскому военнослужащему на обучение управлением данным роботом-сапером. Он говорит, что интерфейс устройства, как в телефоне или планшете.

«Принцип гаджета. Тоже самое. Вводишь пароль, такие же джойстики - вправо, влево. Сенсорный экран. Как бы ничего тут такого сложного нет. Могут все научиться», - рассказал «Звезде» оператор - сапер с позывным «Циркач».

Он добавил, что те, кому 18-20 лет также этому могут научится и даже построить в этом направлении карьеру. Первые практические занятия по разминированию территории аэропорта в Мариуполе при помощи «Урана-6» с саперами из ДНР проводились еще в августе. Мобилизованные военнослужащие из Донбасса все схватывали на лету.

«Уран-6» незаменим тем, что обеспечивает безопасность идущих сразу за ним саперов. Расстояние между роботом и людьми должно быть не менее 50 метров. Секретам и нюансам опасного саперного дела бойцов из Донецкой республики обучали специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России.