«Аллигаторы» в небе: под Хабаровском прошли первые в году командирские полеты авиации ВВО

У вертолетчиков Восточного округа начались первые в новом году командирские полеты. Экипажи Ка-52 отрабатывают наиболее сложные пилотажные элементы в условиях низких температур в Хабаровском крае.

Видимость тоже ограничена, но для асов нашей армейской авиации невыполнимых задач нет.

Вместе с ударными Ка-52 в тренировке также участвуют вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-26. В ходе полетов командиры подготовят методические рекомендации для обучения молодых пилотов.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо