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ВСУ обстреляли село Козинка под Белгородом

Анна Назайкина
16:15 01.11.2022
По предварительной информации, в результате произошедшего был ранен человек.
ВСУ обстреляли село Козинка под Белгородом
© Фото: vvgladkov, Telegram
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Украинские националисты обстреляли село Козинка под Белгородом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, в результате произошедшего пострадал один человек, у него легкое ранение. На данный момент медики уже оказали ему помощь.

«В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль», - написал он в своем Telegram-канале.

ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область. Так, несколькими днями ранее сообщалось о проблемах с подачей электричества после действий со стороны украинских националистов. Под обстрелы попадают жилые дома, улицы, объекты инфраструктуры. 

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