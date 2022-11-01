ВСУ обстреляли село Козинка под Белгородом
По предварительной информации, в результате произошедшего был ранен человек.
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Украинские националисты обстреляли село Козинка под Белгородом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, в результате произошедшего пострадал один человек, у него легкое ранение. На данный момент медики уже оказали ему помощь.
«В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль», - написал он в своем Telegram-канале.
ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область. Так, несколькими днями ранее сообщалось о проблемах с подачей электричества после действий со стороны украинских националистов. Под обстрелы попадают жилые дома, улицы, объекты инфраструктуры.