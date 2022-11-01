Сын актера Тима Рота скончался от редкой формы рака

Родственник звезды боролся с болезнью весь последний год.

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Младший сын голливудского актера Типа Рота, Майкл Кормат Рот, умер в 25 лет от рака. Молодой человек боролся с болезнью весь последний год.

Родственник звезды «Криминального чтива» и «Твин Пикса» умер от редкой формы онкологии, об этом пишет издание Deadline. Наследник Рота из-за хориокарциномы (рака зародышевых клеток) потерял 27 килограммов и частично лишился слуха.

Молодой человек прошел несколько курсов химиотерапии, высокодозной химиотерапии, перенес трансплантацию костного мозга. Но болезнь победила. Онкологию ему диагностировали на третьей стадии.

«Кормат был воплощением доброты. Нежная душа, принесшая столько счастья и надежды окружающим. Горе, слезы и смех накатывают волнами, когда мы думаем об этом прекрасном мальчике и тех годах, что мы знали его», - отметила семья Майкла.

Майкл Кормат Рот окончил Беннингтонский колледж искусств. Как говорят друзья и родственники молодого человека, он был исключительно одаренным и экстраординарным музыкантом.