В Минобороны рассказали, как ВС РФ ведут противодиверсионную борьбу в зоне спецоперации

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Продвигаясь к позициям российских войск колонна, в составе которой находился Кирилл, подверглась обстрелу со стороны украинских диверсантов. Не растерявшись, старший сержант Максименко занял огневую позицию и прицельным огнем из автомата уничтожил 3 диверсантов. Спустя несколько дней, старший сержант выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от вооруженных формирований боевиков. Украинские националисты, пытаясь восстановить контроль над населенным пунктом, предприняли массированную атаку на район расположения подразделения. В ходе боестолкновения старший сержант Кирилл Максименко, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил более 5 националистов, в результате чего боевики отступили и в дальнейшем были уничтожены.

Дмитрий Мурашов – старший лейтенант, командир взвода

Старший лейтенант Дмитрий Мурашов, вместе с вверенным ему взводом, поддерживал огнем российские подразделения, ведущие ожесточенные бои с украинскими националистами.