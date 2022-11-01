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В Минобороны рассказали, как ВС РФ ведут противодиверсионную борьбу в зоне спецоперации

01:05 01.11.2022
Зачастую российские военнослужащие вступают в бой с превосходящими силами противника и выходят победителями из этих противостояний.
В Минобороны рассказали, как ВС РФ ведут противодиверсионную борьбу в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны РФ
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Кирилл Максименко - старший сержант

Старший сержант Кирилл Максименко, действуя в составе батальона МТО, выполнял задачи по тыловому обеспечению российских подразделений. С целью бесперебойного снабжения российских войск он выполнял задачи в районах, расположенных в непосредственной близости к подконтрольным украинским боевикам территориям.

© Минобороны РФ

Продвигаясь к позициям российских войск колонна, в составе которой находился Кирилл, подверглась обстрелу со стороны украинских диверсантов. Не растерявшись, старший сержант Максименко занял огневую позицию и прицельным огнем из автомата уничтожил 3 диверсантов. Спустя несколько дней, старший сержант выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от вооруженных формирований боевиков. Украинские националисты, пытаясь восстановить контроль над населенным пунктом, предприняли массированную атаку на район расположения подразделения. В ходе боестолкновения старший сержант Кирилл Максименко, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил более 5 националистов, в результате чего боевики отступили и в дальнейшем были уничтожены.

Дмитрий Мурашов – старший лейтенант, командир взвода

Старший лейтенант Дмитрий Мурашов, вместе с вверенным ему взводом, поддерживал огнем российские подразделения, ведущие ожесточенные бои с украинскими националистами.

© Минобороны РФ

Диверсионно-разведывательная группа боевиков предприняла попытку прорыва вглубь освобожденного населенного пункта. В ходе боя, несмотря на вражеские артиллерийские и минометные обстрелы, Дмитрий Мурашов и его подчиненные предотвратили прорыв противника. Взводом под командованием старшего лейтенанта Мурашова было уничтожено 4 бронетранспортера и более 15 националистов. Оставшиеся в живых вражеские диверсанты покинули поле боя. Смелые и решительные действия старшего лейтенанта, а также профессионализм и слаженные действия его подчиненных, позволили предотвратить деятельность украинских диверсантов в освобожденном населенном пункте.

Александр Уваров - лейтенант, командир взвода связи

Лейтенант Александр Уваров, вместе с вверенным ему взводом, обеспечивал бесперебойную связь внутри батальонно-тактической группы (БТГр) российских военнослужащих, а также с вышестоящим командованием. В ходе наступления на позиции украинских националистов подразделение, связь в котором обеспечивал Александр, попало под ответный вражеский обстрел.

© Минобороны РФ

Под плотным артиллерийским огнем противника, лейтенант Уваров умело и самоотверженно руководил действиями личного состава подвижной группы связи. В ходе очередного обстрела, осколком мины была повреждена аппаратура связи. Александр лично, невзирая на атаки противника, выдвинулся для восстановлением техники связи. Действуя смело и решительно, лейтенант оперативно устранил все повреждения и заново настроил станцию связи. Благодаря смелости, отваге и профессионализму лейтенанта Александра Уварова поврежденная техника была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление БТГр в бою и отразить атаку националистов.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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