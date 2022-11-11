Легенда Кабардинки: почему легендарный сухогруз «Рио» решили распилить на металлолом

В 2018 году балкер, шедший под флагом республики Того с командой сирийцев, попал в сильнейший восьмибальный шторм. Сухогруз весом 16 тысяч тонн был выброшен на берег семиметровой волной.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сухогруз высотой в пятиэтажный дом носом упирается в берег, а кормой уходит на несколько метров в море. Заржавевшее и расписанное граффити африканское судно «Рио» за четыре года успело стать туристической меккой в селе Кабардинка, что недалеко Новороссийска.

«Корабль очень вдохновляет, раньше видела только на фотографиях и даже не предполагала, что он таких огромных масштабов. И, конечно, тут очень гармонично смотрится. Удивительно, когда идешь вдоль такого пустого побережья и такое огромное творение человеческое и металла, это естественно очень удивляет», - говорит туристка Мария Сукачева.

С высоты птичьего полета судно сейчас больше напоминает производственную площадку. Внутри можно разглядеть подъемный кран, а в самом борту уже вырезали большое прямоугольное отверстие, через которое вывозят мелкие детали, мешающие основной работе. В течение нескольких месяцев «Рио» полностью разберут на металлолом.

«Я приехала из города Сочи специально посмотреть на этот корабль, пока его не разобрали. К сожалению. Потому что это уже стала легенда у побережья Кабардинки и хотелось воочию на него посмотреть», - сказала Ирина Ковалева.

«Рио» спущен со стапелей четыре десятка лет назад, и все эти годы корабль был обычным морским трудягой, но в 2018 году наступил его звездный час. Тогда балкер, шедший под флагом республики Того с командой сирийцев, попал в сильнейший восьмибальный шторм. Сухогруз весом 16 тысяч тонн был выброшен на берег семиметровой волной. Из-за непогоды портовые службы не смогли оказать помощь, и сухогруз сел на мель. С тех пор «Рио» обрел прописку у российского черноморского побережья. Местные предприниматели выкупили его у предыдущих владельцев и превратили в настоящий музей, который стал пользоваться огромной популярностью.

Большие корабли всегда притягивают к себе туристов, причем, где бы они не находились: на суше, на воде или в порту. От них захватывает дух, как и от этой махины. Однако эпоха сухогруза с экзотическим названием «Рио» заканчивается, и он больше никогда не выйдет в море.

Снять с мели сухогруз оказалось слишком сложно, да и стоимость таких работ достигала бы суммы самого балкера. И в конце лета Министерство транспорта включило судно в список объектов, которые должны быть убраны с берега до 2025 года. Пока проводятся демонтажные работы, туристы пользуются последним шансом увидеть вживую гиганта, который уходит на корабельный покой.