«Проснулся под обстрелы»: корреспондент рассказал о ситуации в Донецке

По данным Совместного центра по контролю и координации, за сегодняшний день по Донецку, Горловке и другим населенным пунктам было выпущено более 70 снарядов.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вооруженные силы Украины обстреливают территорию ДНР. По данным Совместного центра по контролю и координации, за сегодняшний день по Донецку, Горловке и другим населенным пунктам было выпущено более 70 снарядов. Все подробности рассказал корреспондент Алексей Огренич.

«В Кременной тяжело ранен десятилетний ребенок. Повреждено десять трансформаторных подстанций. В Донецке повреждено здание, от первого до последнего этажа. Обстрелы также ведутся в Кировском, Киевском, Куйбышевском и Петровском районах. Они не прекращаются. Я сегодня проснулся под эти обстрелы», - сказал он.

Ранее в Минобороны России заявили, что массированный удар ВС РФ нарушил управление группировками ВСУ и тыловое обеспечение.