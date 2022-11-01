Шойгу подчеркнул, что военнослужащие срочной службы не будут направляться в зону СВО

В России во вторник начали работу более 2,7 тысяч призывных комиссий, на военную службу отправятся 120 тысяч граждан, добавил министр обороны.

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Военнослужащие по призыву не будут направляться в зону спецоперации на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 1 ноября.

«Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут», - сказал глава российского оборонного ведомства.

Шойгу пообещал, что все срочники, завершившие службу, будут отправлены домой.

Глава российского оборонного ведомства добавил, что сегодня приступили к работе более 2,7 тысяч призывных комиссий, на военную службу отправятся 120 тысяч граждан.

Также министр сообщил, что 87 тысяч мобилизованных уже направлены в районы боевых действий спецоперации.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Утром 21 сентября Путин вновь выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов