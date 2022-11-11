В стране и мире Роструд заявил о проверках фирм, задерживающих зарплаты в течение месяца Ирина Елагина Основанием для проверки может стать нарушение сроков выплаты зарплаты даже десяти работникам на одном предприятии. © Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press Читайте нас на: Роструд изменил порядок проведения проверок российских предприятий и фирм, работники которых вовремя не получают зарплату. Теперь для визита трудового инспектора достаточно обращения работников по факту нарушение сроков выплаты зарплаты даже десяти работникам на одном предприятии в течении месяца. Новый регламент прописан в постановлении Федеральной службы по труду и занятости. «Дополнить абзацем подпункт "а" пункта 3 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля, муниципального контроля": по решению руководителя Федеральной службы по труду и занятости или ее территориальных органов в рамках федерального государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в случае поступлений обращений, содержащих сведения о массовых (более 10% среднесписочной численности или более 10 человек) нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца», - отмечено в тексте постановления. В Роструде отметили, что новое положение позволит максимально повысить защиту трудовых прав работников. Экспертное мнение и аналитика