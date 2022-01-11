В Кремле прокомментировали задержание киргизского музыканта в Казахстане

Задержание киргизского музыканта Викрама Рузахунова в Казахстане является единичным случаем, который не дает повода усомниться в серьезности террористической угрозы в стране. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Одиночный случай не повод для выстраивания каких-то тенденций, тем более, на фоне таких крупномасштабных событий, которые имели место неделей раньше в Алма-Ате», - сказал Песков.

В Алма-Ате в начале года произошли протесты местного населения из-за роста цен на топливо. Как рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ситуацией воспользовались террористы, устроившие массовые беспорядки в стране. По словам главы республики, боевики попытались совершить государственный переворот и захватить власть, однако вмешательство стран ОДКБ помогло предотвратить нападение на резиденцию президента Казахстана.

Викрама Рузахунова, который оказался в Алма-Ате во время протестов, задержали по подозрению в причастности к терроризму. В МВД страны при этом подчеркнули, что их гражданин выехал за границу для проведения концертных программ. В понедельник, 10 января, стало известно, что музыкант был освобожден из-под стражи.