В Москве арестовали за мошенничество одного из руководителей Торгово-промышленной палаты

Басманный суд арестовал зампреда комитета торгово-промышленной палаты за мошенничество в особо крупном размере.

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Басманный суд Москвы принял решение об аресте заместителя председателя комитета торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии РФ Сергея Чернина. Он проходит фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Чернину С. Я., подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 января 2023 г.»,— сообщила ТАСС пресс-служба суда.

Чернин проведет под стражей два месяца, до 10 января.