Россия ввела запрет на въезд 200 граждан США

В список вошли высокопоставленные чиновники США и их родственники, в том числе сестра и братья американского президента.

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МИД России в ответ на персональные санкции в отношении россиян внесла в стоп-лист 200 граждан США.

«В ответ на постоянно вводимые Администрацией Дж.Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США», - говорится на сайте внешнеполитического ведомства России.

В список вошли высокопоставленные чиновники США и их близкие родственники, в том числе сестра и братья американского президента, главы компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, «вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве», отметили в МИД.

Так, в списке указаны сестра и братья американского президента Валери, Джеймс и Фрэнсис Байдены, губернаторы штатов Иллиной, Калифорния, Мичиган и Мэриленд, вице-президент и генеральный менеджер по ракетным системам и вооружениям подразделения компании «Боинг компани», профессора Гарвардского университета и т.д.