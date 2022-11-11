По предварительным данным пострадавших нет, все люди эвакуировались.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

В Нефтеюганске вспыхнул крупный пожар в торговом центре. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание в здании.

В 18 часов 38 минут поступило сообщение о возгорании в торговом здании в 10 микрорайоне Нефтеюганска. Первые пожарные подразделения города прибыли на место происшествия через 3 минуты.

На опубликованных МЧС РФ кадрах возгорания видно, как из окон торгового центра полыхает пламя.

На момент прибытия наблюдалось открытое горение на кровле. На месте происшествия работают 9 единиц спецтехники и 33 сотрудника МЧС России.

Предварительно, все люди эвакуировались, пострадавших нет, площадь горения составляет около тысячу квадратных метров, работы по локализации очага продолжаются.