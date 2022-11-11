Эксперт: запрет жестокости в компьютерных играх на руку пиратским версиям

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Депутаты Госдумы и предлагают запретить в России целые серии видео-игр. Мотивируют это заботой о ментальном здоровье россиян. С инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Речь об игровых продуктах, которые пропагандируют жестокость, нетрадиционные отношения, насилие, а также содержат ненормативную лексику и порнографию. Уже есть и предварительный список игр, которые могут оказаться вне закона в нашей стране.

Но даже если запрет будет введен, геймеры вынуждены будут нарушать закон, обращаясь к пиратским версиям. Кроме того, российский закон уже регулирует, какие игры и кому можно продавать.

«В России действует система возрастного рейтингования игр от 0+, 3+, 6+, 14+, а бывают и игры 18+. 99 % игр, о которым мы говорим, подразумевая “жестокие”, они относятся к злополучной категории 18+», - отметил Александр Кузьмин, обозреватель видеоигр.

Компьютерные игры - это и много миллиардная индустрия соревнований по киберспорту международного уровня.

«При отсутствии доступа к легальным платформам, могут появиться подпольные соревнования. Люди смогут участвовать в них из дома. И запретить это сложно», - отметил Глеб Кадомцев, директор по развитию академии киберспорта.

При этом за нарушение правил в играх предлагается совсем неигрушечное наказание: штрафы в 400 тысяч рублей для граждан и 5 млн рублей для юрлиц.