В стране и мире Один человек погиб при крупном пожаре в автосервисе в Раменском Ирина Елагина МЧС подтвердило информацию об одном погибшем в результате пожара в подмосковной промзоне. © Фото: РамИнфо, ВКонтакте Читайте нас на: Один человек погиб при пожаре в крупном автосервисе в подмосковном Раменском. МЧС подтвердило информацию о погибшем в результате ЧП в подмосковной промзоне. «В ходе тушения пожара в ангаре в деревне Нижнее Мячково обнаружен погибший, его личность устанавливается», - сообщила пресс-служба МЧС. © РамИнфо, ВКонтакте Пожар в подмосковном Раменском в автосервисе, специализирующемся на обслуживании грузовых автомобилей, произошел сегодня, 11 ноября. Информация о возгорании поступила в ЕДДС в 15.47. Огонь охватил три ангара, загорелись четыре грузовика и бензовоз. На месте происшествия продолжают работать экипажи службы пожаротушения. Экспертное мнение и аналитика