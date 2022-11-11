Один человек погиб при крупном пожаре в автосервисе в Раменском
МЧС подтвердило информацию об одном погибшем в результате пожара в подмосковной промзоне.
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Один человек погиб при пожаре в крупном автосервисе в подмосковном Раменском. МЧС подтвердило информацию о погибшем в результате ЧП в подмосковной промзоне.
«В ходе тушения пожара в ангаре в деревне Нижнее Мячково обнаружен погибший, его личность устанавливается», - сообщила пресс-служба МЧС.
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