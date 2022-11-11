Картину Мунка «Крик» спасли от экоактивистов: видео

Молодых людей перехватили и препроводили к выходу, чтобы передать полиции.

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Картину норвежского художника Эдварда Мунка «Крик» спасли от экоактивистов.

Участники природоохранного движения Stopp Oljeletinga! - норвежского подразделения нашумевшей организации Just Stop Oil - на этот раз пытались приклеить себя к раме картины Эдварда Мунка «Крик» в Национальном музее Норвегии.

Однако сотрудники Национального музея Норвегии были бдительны. Молодых людей перехватили и препроводили к выходу, чтобы передать полиции.

Жертвами борцов за экологию уже стали работы Гойи, Ван Гога, Моне и других известных деятелей искусства.

В прошлый раз экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») приклеили себя к постаменту со скелетом динозавра в Музее естествознания в Вене. Акция была прервана с прибытием полиции.