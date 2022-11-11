Командующий ВДВ наградил десантников за мужество и героизм в ходе СВО
МО РФ показало кадры награждения военнослужащих Воздушно-десантных войск, особо отличившихся при выполнении задач СВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало кадры награждения военнослужащих Воздушно-десантных войск, проявивших мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский вручил российским десантникам ордена Мужества, медали «За отвагу», а также именные ножи и грамоты.
Теплинский поблагодарил военнослужащих «крылатой пехоты» за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, а также пожелал всего наилучшего, включая скорейшее возвращение домой с Победой.