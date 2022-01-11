Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Тверской области задержан сторонник «М.К.У.»* за подготовку терактов

Анна Назайкина
11:54 11.01.2022
Как утверждается, молодой человек готовил террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Читайте нас на:

В Тверской области удалось задержать сторонника молодежной неонацистской организации «М.К.У.»*, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ. 

Как утверждается, житель региона занимался подготовкой террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры.

«Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Егора Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество "М.К.У." новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры», - говорится в сообщении службы.

По информации сотрудников ФСБ, задержанный молодой человек сознался в своих планах. 

Кроме того, было добавлено, что в отношении жителя Тверской области возбудили уголовное дело об участии в экстремистском сообществе и подготовке к террористическому акту. В настоящий момент подозреваемый находится в следственном изоляторе.

*«М.К.У.» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:05 Армия
Видео
Шойгу поставил задачей на 2022 год продолжение оснащения ВС РФ высокоточным вооружением
12:10 В стране и мире
В Кремле оценили готовность для разговора Путина и Байдена по гарантиям безопасности
11:54 В стране и мире
Видео
В Тверской области задержан сторонник «М.К.У.»* за подготовку терактов
11:33 В стране и мире
Европейский регулятор дал положительное заключение по производству «Спутника V»
08:29 В стране и мире
Токаев подписал указ о назначении Смаилова премьер-министром Казахстана
Популярное
Татьяна Тарасова госпитализирована
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
«Постоянные боли»: Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара
Видео
Путин оценил роль руководящего силами ОДКБ в Казахстане командующего ВДВ Сердюкова
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
Видео
«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.