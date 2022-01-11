В стране и мире В Тверской области задержан сторонник «М.К.У.»* за подготовку терактов Анна Назайкина Как утверждается, молодой человек готовил террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: В Тверской области удалось задержать сторонника молодежной неонацистской организации «М.К.У.»*, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ. Как утверждается, житель региона занимался подготовкой террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры. «Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Егора Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество "М.К.У." новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры», - говорится в сообщении службы. По информации сотрудников ФСБ, задержанный молодой человек сознался в своих планах. Кроме того, было добавлено, что в отношении жителя Тверской области возбудили уголовное дело об участии в экстремистском сообществе и подготовке к террористическому акту. В настоящий момент подозреваемый находится в следственном изоляторе. *«М.К.У.» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика