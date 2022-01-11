Джоковичу грозит лишение свободы из-за ложных сведений в анкете на въезд в Австралию

Австралийские власти начали новое расследование в отношении первой ракетки мира Новака Джоковича. Выяснилось, что он указал ложные сведения в анкете на въезд в страну, сообщает The Age.

Уточняется, что Джокович указал, что не посещал другие страны за 14 дней до визита в Австралию, однако на самом деле он летал из Сербии в Испанию. Сам теннисист утверждает, что декларацию он заполнял не сам, от его имени это сделала местная федерация Tennis Australia.

За предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации по местному законодательству спортсмена могут привлечь к ответственности и назначить максимальное наказание в виде 12 месяцев лишения свободы, пишет издание.

Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна 5 января, когда спортсмен прибыл в Австралию на турнир Australian Open. Команда сербского теннисиста подала заявку на такой тип визы в страну, который предполагает наличие у заявителя вакцинации от коронавируса. Однако вместо сертификата о прививке Джокович предоставил медицинский отвод от вакцинации. Спортсмену аннулировали визу и отправили его в иммиграционный изолятор.

Позже суд постановил выпустить Джоковича из изолятора и вернуть ему аннулированную визу. Однако правительство Австралии все еще может депортировать теннисиста. Если это произойдет, спортсмену будет запрещен въезд в страну на три года.

Ранее Джокович заявил, что хочет остаться в Австралии и принять участие в Australian Open, несмотря на произошедшее.