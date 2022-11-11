Политолог заявил, что Зеленский осознает шаткость своего политического положения
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости на ее государственном языке и назвал связи между двумя странами родственными. Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.
Российский политолог Дмитрий Солонников прокомментировал его заявление. По его словам, это публичное выступление показывает, что президент Украины прекрасно понимает шаткость своего положения и знает, что остаться на политической арене он сможет только при поддержке Варшавы.
«Польша и Украина играют в один британский проект создания нового такого Евросоюза в восточной части, отделения от Брюсселя и выхода под контроль не столько Германии и Франции, сколько Великобритании», - отметил он.
Солонников добавил, что именно в этом направлении движется Зеленский. Только так, по словам эксперта, он сможет сохранить свою роль в политических процессах.
Варшава, однако, не отвечает Киеву взаимностью. Польское правительство готовит изменения, ограничивающие выплаты украинским беженцам. Также в стране планируют отказаться от предоставления бесплатного жилья мигрантам из Украины.