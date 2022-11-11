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Спасти товарища: новые истории мужества российских военнослужащих в спецоперации

00:40 11.11.2022
В ходе выполнения боевых задач в спецоперации на Украине российские военнослужащие, рискуя жизнью, дают отпор противнику, одновременно спасая жизни своих товарищей.
Спасти товарища: новые истории мужества российских военнослужащих в спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Старший лейтенант Расул Кашапов, командир танкового взвода

© Минобороны России

Танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Расула Кашапова выполнял задачу по обороне населенного пункта, освобожденного от украинских националистов.

Пытаясь восстановить контроль над утраченными позициями, противник попытался прорвать оборонительные рубежи российских войск в зоне ответственности взвода Расула Кашапова. Старший лейтенант, находясь на передовом рубеже обороны, руководил вверенным ему взводом.

Так, прицельным огнем по выдвинувшимся боевикам взвод сковал действия противника и нанес ему большой урон, заставив отступить на исходные позиции. Смелые и самоотверженные действия Расула Кашапова, а также профессионализм и мастерство его подчиненных позволили российским танкистам сорвать наступление врага и удержать защиту населенного пункта.

Сержант Александр Цуриков, заместитель командира взвода

© Минобороны России

Сержант Александр Цуриков вместе со своими подчиненными выполнял задачу по охране и обороне одного из населенных пунктов, освобожденного в результате ожесточенных боев с украинскими националистами. Продвигаясь по окрестностям поселка, Александр обнаружил вооруженную группу боевиков, двигавшихся к населенному пункту. Несмотря на превосходящие силы националистов, сержант Цуриков принял решение дать бой врагу.

В ходе ожесточенного боя один из подчиненных Александра Цурикова получил тяжелое ранение. Оценив ситуацию, сержант вынес раненого товарища из-под огня боевиков, оказал первую помощь и спас ему жизнь.

Мужественно ведя бой, сержант Цуриков вместе с подчиненными, удержали занятые позиции до прибытия подкрепления, после чего, перейдя в контрнаступление, уничтожили вражеских диверсантов. В частности, Александр Цуриков лично уничтожил четырех боевиков.

Смелые и грамотные действия сержанта Цурикова и его подчиненные позволили пресечь деятельность вражеской ДРГ вблизи освобожденного населенного пункта.

Старший сержант Залимбек Шагиров

© Минобороны России

Старший сержант Залимбек Шагиров вместе со своими подчиненными выполнял задачу по охране района расположения дивизии. Ведя наблюдение заприлегающей местностью, Залимбек Шагиров обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу националистов, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами.

Используя средства связи, старший сержант Шагиров доложил о приближающемся противнике и открыл огонь по наступающим националистам из штатного стрелкового оружия. Несмотря на многократно превосходящие силы, враг столкнулся с решительным отпором, организованным Залимбеком Шагировым. В ходе ожесточенного боя, находясь под вражеским огнем, старший сержант Шагиров вынес из-под вражеского огня трех военнослужащих, получивших тяжелые ранения.

Эвакуировав их в безопасное место, старший сержант Шагиров продолжил вести бой с националистами. Благодаря мужеству, героизму и отваге военнослужащего группе охранения удалось сдержать натиск наступающего противника до прибытия основных сил, которые в результате контрнаступления уничтожили украинских диверсантов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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