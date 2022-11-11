Спасти товарища: новые истории мужества российских военнослужащих в спецоперации

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Сержант Александр Цуриков вместе со своими подчиненными выполнял задачу по охране и обороне одного из населенных пунктов, освобожденного в результате ожесточенных боев с украинскими националистами. Продвигаясь по окрестностям поселка, Александр обнаружил вооруженную группу боевиков, двигавшихся к населенному пункту. Несмотря на превосходящие силы националистов, сержант Цуриков принял решение дать бой врагу.

В ходе ожесточенного боя один из подчиненных Александра Цурикова получил тяжелое ранение. Оценив ситуацию, сержант вынес раненого товарища из-под огня боевиков, оказал первую помощь и спас ему жизнь.

Мужественно ведя бой, сержант Цуриков вместе с подчиненными, удержали занятые позиции до прибытия подкрепления, после чего, перейдя в контрнаступление, уничтожили вражеских диверсантов. В частности, Александр Цуриков лично уничтожил четырех боевиков.

Смелые и грамотные действия сержанта Цурикова и его подчиненные позволили пресечь деятельность вражеской ДРГ вблизи освобожденного населенного пункта.

Старший сержант Залимбек Шагиров