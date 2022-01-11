Страусы устроили забег по улицам китайского города

Более 80 страусов устроили забег по улицам города Чунцзо на юге Китая. Необычный спринт засняли на камеру прохожие.

На кадрах видно, как животные строем сначала мчатся по тротуару, а затем выбегают на проезжую часть.

Как сообщает телеканал CGTN, птицы вырвались из вольера на местной страусиной ферме. При помощи сотрудников полиции удалось отловить большую часть беглецов и благополучно вернуть их домой. В результате инцидента никто не пострадал.