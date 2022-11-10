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Разведка, наведение, удар: кадры боевой работы кочующего 120-мм миномета в зоне СВО

10:12 10.11.2022
Российские военнослужащие без спешки и суеты за пару минут сворачивают тент, разворачивают миномет и за несколько минут уточняют координаты цели.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Вооруженные силы России продолжают уничтожать противника. В зоне специальной военной операции огневые задачи выполняют боевые расчеты 120-миллиметрового миномета Западного военного округа (ЗВО).

Минометы поражают живую силу врага на открытых или закрытых позициях, а также огневые средства, командно-наблюдательных пункты, вооружение и военную технику. Кадры боевой работы расчета показало Минобороны.

Для стрельбы из минометов не требуется специальной подготовки позиций. Разведка Западной группировки войск получила данные о наращивании сил противника на одном из направлений.

© Минобороны России

Расчет загрузил миномет в кузов автомобиля и отправился на огневой рубеж. Бойцы применяют тактику кочующего миномета. 

До позиций ВСУ в лучшем случае несколько километров. Без спешки и суеты за пару минут бойцы сворачивают тент, разворачивают миномет. Несколько минут уходит на уточнение координат цели. На этой огневой позиции их несколько.

«Выполняем огневую задачу по цели "пехота укрытая". На дальности 5,5 километра от нас находится противник», - рассказал командир минометного взвода Константин.

Тип цели, расстояние до нее командир не просто знает, а видит. В небе завис беспилотный летательный аппарат. Глаза минометного расчета - его камера. Командир получает картинку в режиме реального времени, которая демонстрирует и результат работы минометчиков.

© Минобороны России

По данным разведки, в одном из укрытий находится живая сила и техника противника. В назначенную цель происходит прямое попадание. Наводчик вносит корректировки - и новые выстрелы сотрясают грузовик.

После стрельбы 120-миллиметровый миномет не разбирается. Его просто складывают в кузове и выдвигаются на новую огневую позицию. Засечь кочующий миномет и успеть нанести ответный удар - сложная задача даже для опытного противника. Уровень подготовки минометчиков сокращает эти шансы до минимума. 

«Каждое свободное время, когда мы приезжаем на базу, мы выполняем свертывание и развертывание минометов. Поэтому у нас все быстро получается. Наводчик очень хорошо обучен: быстро навелся, сориентировался на местности - и мина первая пошла», - пояснил командир минометного взвода.

© Минобороны России

Эти минометы бьют на дальность до семи километров. По возможности расчеты сокращают дистанцию, чтобы гарантированно достать цель. Они работают на передовой, оставаясь неуловимыми для противника.

Основная особенность мобильных групп - непредсказуемость работы для расчетов противника и высокая мобильность. Огневое поражение наносится как днем, так и ночью после выявления целей наземными или воздушными средствами разведки.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов

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