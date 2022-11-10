Разведка, наведение, удар: кадры боевой работы кочующего 120-мм миномета в зоне СВО
Российские военнослужащие без спешки и суеты за пару минут сворачивают тент, разворачивают миномет и за несколько минут уточняют координаты цели.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Вооруженные силы России продолжают уничтожать противника. В зоне специальной военной операции огневые задачи выполняют боевые расчеты 120-миллиметрового миномета Западного военного округа (ЗВО).
Минометы поражают живую силу врага на открытых или закрытых позициях, а также огневые средства, командно-наблюдательных пункты, вооружение и военную технику. Кадры боевой работы расчета показало Минобороны.
Для стрельбы из минометов не требуется специальной подготовки позиций. Разведка Западной группировки войск получила данные о наращивании сил противника на одном из направлений.