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Новым мэром Кемерово стал Дмитрий Анисимов

Марина Крижановская
08:20 10.11.2022
Кандидатура Анисимова была утверждена единогласным решением.
Новым мэром Кемерово стал Дмитрий Анисимов
© Фото: Дмитрий Анисимов, Телеграм
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Временно исполняющий обязанности главы Кемерово Дмитрий Анисимов стал мэром города. Он был назначен на новую должность по результатам голосования депутатов Городского совета народных депутатов.

По информации РИА Новости, на данную должность претендовали восемь кандидатов, среди которых и был врио мэра Кемерова Дмитрий Анисимов. По итогам голосования председатель счетной комиссии огласила его результаты, одобряющего кандидатуру Дмитрия Анисимова.

«В зале 35 депутатов,. "За" - 35 депутатов», - приводит агентство результаты голосования.

Сообщается, что новый мэр города Дмитрий Анисимов - уроженец Кемерово. Окончил с отличием Кузбасский государственный технический университет в 2005 году, получив квалификацию инженер по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Карьеру начал строить на позиции управленца. С апреля 2016 года Анисимов - заместитель главы города, начальник управления городского развития. С мая 2018 года - первый заместитель главы Кемерово.

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