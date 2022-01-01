МЧС установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций в России

С 1 января 2022 года в России вступили в силу критерии информации для отнесения к чрезвычайным ситуациям 27 видов техногенных катастроф и 41 природного катаклизма. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В приказе ведомства уточняется, что критерии информации о ЧС природного и техногенного характера установлены в соответствии с порядком сбора и обмена информации в области защиты населения и территорий. Для каждого вида катастрофы в документе предусмотрены свои критерии.

К примеру, ДТП отнесут к чрезвычайной ситуации, если в аварию попало транспортное средство, имеющее более восьми пассажирских мест. И с условием того, что при происшествии погибли более пяти человек или более 10 получили травмы.

Кроме того, любой факт падения или разрушение ракетно-космического аппарата также будет относиться к категории ЧС.

В документе прописано, что взрыв или разрушение элементов зданий и сооружений, в результате которых погиб один человек и более или получили травмы более пяти граждан, тоже будут относиться к чрезвычайным ситуациям.

С 1 января к чрезвычайным ситуациям будут относиться все аварии на объектах теплоснабжения, если в результате будут нарушены условия жизнедеятельности более 50 человек и более чем на одни сутки, а температура воздуха в жилье фиксируется ниже плюс 18 градусов в холодный период.