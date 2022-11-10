«Отработал, правым отошел»: кадры уничтожения опорных пунктов националистов экипажами Ка-52
МО РФ публикует кадры уничтожения опорных пунктов и бронированной техники националистов экипажами ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации ВС РФ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских боевиков. В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации произвели пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений противника.
В результате боевого применения были успешно уничтожены пункт управления и бронетехника националистов.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО.