Тактика кочующего миномета: кадры уничтожения пехоты националистов в ходе СВО

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Расчет загружает миномет в кузов, чтобы он остался там во время боевой работы. Подобных ход является частью выбранной в этот раз тактики кочующего миномета.

Свернуть тент и развернуть миномет занимает пару минут. Еще немного времени требуется для уточнения координат цели. После всей проведенной подготовки приходит время военнослужащим ВС РФ делать первый удар.

«Выполняем огневую задачу. Цель - пехота укрытая, 5,5 км. Именно там находится противник», - высказался командир минометного взвода Константин.

Тип цели и расстояние до нее командир не просто знает, а видит. Его «глазами» служит беспилотный летательный аппарат с камерой , зависший в небе неподалеку. Данные с него получают в режиме реального времени.

Результат своей работы минометчики могут видеть очень быстро. В ходе атаки удалось допиться прямого попадания в здание, где, по данным разведки, укрылась живая сила и техника противника. Наводчик вносит корректировки, и новые выстрелы сотрясают грузовик.

После стрельбы 120-миллиметровое орудие не разбирается, а просто складывается в кузов. В таком виде расчет тут же едет на новую огневую позицию. Засечь кочующий миномет и успеть нанести ответный удар - задача сложная даже для опытного противника. Уровень подготовки минометчиков сокращает эти шансы до минимума.

«В свободное время, когда мы приезжаем на базу, мы выполняем свертывание и развертывание. Поэтому у нас все быстро получается. Наводчик хороший, быстро навелся, сориентировался, и мина первая пошла», - поделился командир минометного взвода Константин.

Сами 120-миллиметровые минометы бьют на дальность до семи километров, но расчеты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно достать ее. Работают на передовой, оставаясь неуловимыми для противника.