Из церкви Энергодара пытались вывезти иконы для продажи на Украине

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Жители Энергодара обратили внимание местных властей на подозрительную деятельность неизвестных, которые прятали иконы в недостроенном храме раскольнической православной церкви. По словам жителей, иконы собирались вывезти на подконтрольную Украине территорию и выдать за ценные экспонаты иконописи.

В результате работы оперативников в тайнике был проведен обыск. Найденные иконы в количестве семи экземпляров доставили в Мелитопольский краеведческий музей для экспертизы, которая определит уникальность этих работ.

По предварительной оценке, иконы не представляют серьезной ценности и являются домашними реликвиями местных семей. Все произведения были написаны в 18-20 века. Состояние артефактов плачевное, поэтому точно сказать что-то смогут лишь профессионалы.

Если будет официально подтверждено, что иконы не представляют ценности, то их отреставрируют и разместят в Мелитопольском краеведческом музее как символ или предмет регионального искусства.

По информации оперативников, иконы собирались вывезти на территорию Украины неизвестные и реализовать под видом особо ценного предмета искусства. Силовики не допустили вывоз церковных ценностей и поспособствовали сохранению объектов.