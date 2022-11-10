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«Будем идти вперед, пока не победим»: как морпехи ТОФ борются с националистами на Южно-Донецком направлении

Андрей Лазарев
05:00 10.11.2022
Успешное наступление морпехов 155-й бригады на Южно-Донецком направлении обеспечивает авиация и артиллерия Восточного военного округа (ВВО), а именно такие гаубицы, как САУ «Гиацинт» и «Гвоздика».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) выдавливают националистов с позиций на Южно-Донецком направлении улица за улицей. Слышны частые очереди - идет ожесточенная перестрелка. Быстрая смена магазина, и снова шквальный огонь по противнику, националисты, тем временем, в траве, пытаются отстреливаться.

Бросок гранаты в окно и несколько секунд ожидания. Если после взрыва противник внутри все же уцелел, то точно оглушен. Морпехи, меняя позиции под окнами, стреляют по боевикам в комнатах и берут здание штурмом. Необходимо заглянуть за каждую дверь и проверить все углы. Так морпехи-приморцы зачищают поселок от украинских националистов.

«Смотря, как они сами себя поведут. Поведут благоразумно, сдадутся без стрельбы - будут жить. Поведут себя не очень - будут уничтожены», - говорит военнослужащий 155-й бригады морской пехоты ТОФ.

Украинские боевики пытаются отступать, порой безуспешно проводя контратаки. Через зеркало морпехи видят противника слева, в кустарнике. Далее наши подразделения вступают с противником в стрелковый бой. В соседней постройке военнослужащие выбивают националистов из укрытий выстрелами ручных противотанковых гранатометов, а затем наносят удары по бронетехнике противника.

«Успех у нас есть. Причем не маленький. К этому могу сказать, что нашу бригаду там раза три или четыре похоронили. Но это все не так. Мы идем вперед. И будем идти вперед, пока не победим», - говорит пехотинец.

Успешное наступление морпехов 155-й бригады на этом направлении обеспечивает авиация и артиллерия Восточного военного округа (ВВО), а именно такие гаубицы, как САУ «Гиацинт» и «Гвоздика». Стволы «Гвоздик» в буквальном смысле слова не успевают остывать. Расчеты получают боевые задачи по несколько раз в день, и работают по позициям боевиков на Южно-Донецком направлении. Плотная огневая поддержка позволяет морпехам прорвать оборону украинских националистов.

«При прорыве батальонного района обороны противника применили тактику десантирования личного состава непосредственно в траншеи оборонительной позиции противника с техники на всю глубину оборонительных порядков», - объяснил морпех с позывным «Варяг».

С ходу штурмом удается занять сразу несколько кварталов и закрепиться на новых позициях. Морпехи успокаивают родных и земляков, уверяя, что с ними все в порядке.

«Родные поддерживают. Командиры-отцы поддерживают нас. Все хорошо, с питанием, с обслуживанием обеспечивают полностью нас», - заверили военнослужащие.

Здесь, на передовой, находится место и для праздников. Сразу двое морпехов отмечают дни рождения. Именинникам в качестве подарков преподнесли тельняшки, и, конечно же, праздничный торт.

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