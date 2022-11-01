В центре Москвы Ferrari столкнулся с такси

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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В центре Москвы на пересечении Шмитовского проезда и улицы Сергея Макеева произошла авария с участием желтого Ferrari и автомобиля такси. На кадрах видно повреждение правой двери спорткара.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее на западе столицы произошло массовое ДТП с участием около десяти автомобилей и автобуса. Движение по эстакаде было полностью перекрыто в сторону Мичуринского проспекта.