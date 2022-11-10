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Исторический детектив: о чем рассказали ученым Эрмитажа семена из подкладки кафтана Петра I

Павел Кутаренко
Ирина Елагина
21:40 10.11.2022
Царский кафтан с сюрпризом обнаружили в музейном хранилище.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Реставраторы Эрмитажа нашли семена в подкладке кафтане Петра Великого и провели вместе с биологами и генетиками настоящее расследование, чтобы выяснить, где и когда эти растения могли попасть на костюм императора.

Этот щегольский кафтан из коричневого сукна позволил распутать настоящий исторический детектив. Кафтан принадлежал императору Петру Великому и попал в Эрмитаж из царских кладовых, где за три столетия его изрядно попортили моль и мыши. Когда решили реставрировать - обнаружили на подкладке из розового плюша нечто неожиданное.

«Первая находка была в нижней части передней палочки кафтана, а вторая группа семян находилась в нижней части фалды сзади. Были найдены эти семечки в мягком плюшевом мехе, поэтому их оказалось не сложно определить на ощупь», - рассказывает Анна Хамык, художник-реставратор лаборатории научной реставрации тканей Государственного Эрмитажа.

Неизвестные семена, что зацепились за кафтан колючками, решили отдать на исследование во Всероссийский Институт генетических ресурсов растений. Согласно поверью, именно Петр I привез в Россию картошку, табак и кофе - однако их следов ученые не обнаружили. Выяснилось, что император принес на себе в Петербург заграничные сорняки - семечко люцерны малой и плоды цепкоплодника узловатого.

Благодаря исследованию люцерны и цепкоплодника, что растут на лугах и вдоль дорог на взгорьях, ученым даже удалось установить время и место, где император мог «подцепить» дикие колючки.

«Когда мы сопоставляли маршруты путешествий, ареал распространения растений, дневниковые записи Петра и т.д, привлекая еще и историю костюма, предположили, что это Персидский поход 1722-го года. Осторожно можно датировать этот кафтан началом 1720-х», - рассказала Нина Тарасова, заведующая Сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа.

Из более чем трехста костюмов Петра I, что хранятся в коллекции Эрмитажа, точная датировка есть только у двух. Теперь - известна история и еще одного кафтана. Была идея прорастить 300-летние семена в Эрмитажном саду, но это оказалось все-таки невозможно.

«Эти бобики, которые найдены в кафтане Петра I, которым 300 с лишним лет - их, конечно, прорастить нереально. Потому что у всех растений есть свой срок сохранения жизнеспособности - у диких видов он большой, может лет 30-50, но не 300 с лишним», - отметила Маргарита Вишнякова, ведущий научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.Н. Вавилова.

Посадить в Эрмитажном саду смогут семена этих же растений, но из генетической коллекции Института - здесь они хранятся в идеальных условиях. А сотрудничество ученых-биологов с Эрмитажем точно продолжится - в фондах музея тысячи царских платьев и костюмов. В карманах и на подкладках которых точно можно будет найти еще что-нибудь интересное.

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