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Мосгорсуд пересмотрит решение о штрафе и выдворении в Молдавию блогера Некоглая

Ирина Елагина
19:31 10.11.2022
Мосгорсуд по апелляционной жалобе пересмотрит решение о штрафе и выдворении в Молдавию блогера Некоглая.
Мосгорсуд пересмотрит решение о штрафе и выдворении в Молдавию блогера Некоглая
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости
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Московский городской суд назначил на 11 ноября рассмотрение апелляционной жалобы на решение о выдворении в Молдавию блогера Некоглая. Накануне Пресненский суд Москвы постановил принудительно выдворить из России гражданина Молдавии Николая Лебедева, известного как блогера Некоглая за публикацию пародии на российского военнослужащего.

«В суд поступила апелляционная жалоба в интересах Лебедева. Судебное заседание в Московском городском суде назначено на пятницу на 13:00 мск», - заявили ТАСС в суде.

Напомним, что полиция задержала Некоглая 9 ноября в районе «Москва-Сити» после запроса директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о законности ролика с пародией на российского солдата. Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить действия блогера на признаки преступления по статье о публичной дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ).

Пресненский суд усмотрел в действиях блогера нарушение миграционного законодательства, оштрафовал на 5000 рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

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