В стране и мире В Минфине США разрешили транзакции для работы дипломатических и консульских миссий РФ Игнат Далакян Об этом говорится в выпущенной Минфином США генеральной лицензии. © Фото: Михаил Тургиев, РИА Новости Читайте нас на: Соединенные Штаты разрешили транзакции, необходимые для функционирования российских дипломатических и консульских миссий. Это следует из опубликованного документа американского Министерства финансов. «Американским лицам разрешено участвовать в транзакциях, необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации», - передает РИА Новости сообщение из выпущенной Минфином США генеральной лицензии. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден предложил проверить миллиардера Илона Маска на сотрудничество с другими странами. Как сообщил американский президент, целью проведения проверки станет выяснение, делает ли Маск «что-то неподобающее» или нет. Экспертное мнение и аналитика