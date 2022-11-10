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В Минфине США разрешили транзакции для работы дипломатических и консульских миссий РФ

Игнат Далакян
18:39 10.11.2022
Об этом говорится в выпущенной Минфином США генеральной лицензии.
В Минфине США разрешили транзакции для работы дипломатических и консульских миссий РФ
© Фото: Михаил Тургиев, РИА Новости
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Соединенные Штаты разрешили транзакции, необходимые для функционирования российских дипломатических и консульских миссий. Это следует из опубликованного документа американского Министерства финансов.

«Американским лицам разрешено участвовать в транзакциях, необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации», - передает РИА Новости сообщение из выпущенной Минфином США генеральной лицензии.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден предложил проверить миллиардера Илона Маска на сотрудничество с другими странами. Как сообщил американский президент, целью проведения проверки станет выяснение, делает ли Маск «что-то неподобающее» или нет.

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